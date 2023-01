C’è Posta per Te, un momento speciale per Marianna in cerca del suo primo amore

Uno dei momenti più divertenti della puntata di sabato 21 gennaio di C’è Posta per Te ha visto protagonista una simpatica ottantenne che crede ancora all’amore ed è alla ricerca di un ragazzo a cui, quasi 70 anni fa, ha rifiutato un bacio perché ‘la mamma mi aveva detto che si restava incinta”. Una storia di altri tempi che, grazie alla vivacità della protagonista è stato molto apprezzato dal pubblico davanti alla tv e in rete.

La storia di Marianna che pensa al (mancato) bacio con Francesco da 68 anni

Marianna ha 13 anni e vive nelle campagne di Cerignola con la mamma il papà e i fratelli. La sua è una famiglia severa che non le concede troppa libertà. Un giorno, all’uscita di scuola nota che un ragazzo la guarda. La cosa si ripete spesso, ma finisce là. Poi la famiglia di Marianna si trasferisce a Milano e, incredibilmente, un giorno, all’ uscita dalla fabbrica in cui lavorava, la ragazza si ritrova davanti Francesco, quel ragazzo che la guardava sempre a scuola. Ormai sono cresciuti e il ragazzo prova a baciarla, ma lei scappa, la seconda volta che lo vede lui la stringe tra le braccia e lei di nuovo fugge. Lui fa in tempo però a dirle che sta partendo per il militare, le regala una spilla e le promette che al ritorno la cercherà di nuovo. Quando torna a Milano non trova Marianna: la sorella gli dice che lei nel frattempo si è sposata. Un matrimonio per niente fortunato, con il marito che fugge qualche anno dopo con un’altra donna finché, tre anni fa Marianna, con suo gran sollievo, a quanto racconta lei stessa con sincerità e facendo sorridere tutto il pubblico, rimane vedova.

A quel punto ripensa a quel primo amore di tanti anni fa, Francesco. E affida a Maria De Filippi il desiderio di rivedere quell’amore giovanile. Se non fosse che al nome e cognome fornito alla redazione, Francesco Carbone, con oltre ottant’anni, corrispondono ben tre uomini. Chi sarà l’amore di Maria?

Tre Francesco per Marianna

La donna, guardando la consegna della posta è convinta di riconoscere subito il ‘suo’ Francesco, il terzo. In studio iniziano a sfilare i tre ‘indiziati’.

Il primo Francesco è visibilmente confuso quando la busta si apre e appare Marianna. E, dopo aver ascoltato lei che gli mostra anche la ‘prova’ della spilla, si arriva velocemente alla conclusione più deludente quando l’uomo dice “Io a Cerignola non sono mai stato”. Eliminato.

Si passa al secondo ‘indiziato’ che si siede accanto al primo. Anche lui non riconosce la spilla e non è mai stato a Cerignola, giusto a Bari. Quindi in questo caso ci si va vicino, ma ancora è un buco nell’acqua.

E’ rimasta un’ unica speranza per Marianna. Sarà il terzo Francesco Carbone il suo antico amore?

Un abbraccio tanto atteso

Appena entra quest’uomo, gli occhi della donna brillano e mormora nel microfono: “E’ lui, è lui”. La speranza è riaccesa.

E quando si apre la busta, Francesco non la spegne: guarda Marianna e dice: “Mi sembra di conoscerla”. Tanto basta per rendere ancora più sicura la pimpante nonnina che inizia a parlare.

“Sono passati tanti anni, ma tu mi hai regalato una spilla”, ma un’altra difficoltà si mette tra i due, Francesco non sente bene, Marianna non si scoraggia e ripete tutto: “Mi hai regalato una spilla, quando abitavi a Milano”.

E lui: “Eh, ma tanti anni fa”. Quindi pur ancora confuso, dà un’altra conferma alla donna.

Mentre Maria cerca di rinfrescargli la memoria dopo 68 anni, lui si chiede: “Ma era una mia fidanzata?”. Appurato questo, Maria ricostruisce dettagliatamente il momento fatidico del tentato bacio, e quando gli svela il suo cognome, finalmente lui si illumina: “Ah, sì!” E dopo altri dettagli c’è la sicurezza: è lui il primo amore di Maria!

La busta si apre e regala alla donna un abbraccio atteso da 68 anni. Ma il destino non è dalla parte dell’unione tra Maria e Francesco, mentre lei è (felicemente) vedova, lui è ancora felicemente sposato e questa rimpatriata riuscita grazie all’intervento di Maria De Filippi servirà probabilmente a farsi insieme solo una bella passeggiata sul viale dei ricordi, dopo aver vissuto comunque un momento speciale nello studi di C’è Posta per Te.