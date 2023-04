"Caccia all'uomo. Cesare Battisti una vita in fuga", stasera in tv: le anticipazioni

In onda oggi, 1° aprile 2023 dalle 21.45 su Rai 3, il documentario “Caccia all’uomo. Cesare Battisti una vita in fuga” - coproduzione Rai Fiction e Indigo Storie - racconta l'avventurosa storia dell'ex terrorista Cesare Battisti, pluricondannato, ricercato e perennemente in fuga (dal Sud America alla Francia). Ripercorriamo, in sintesi, la sua storia.

Caccia all'uomo. Cesare Battisti una vita in fuga: anticipazioni del documentario

La vita di Cesare Battisti è stata a dir poco movimentata. Nato il 18 dicembre 1954 a Cisterna di Latina, negli anni '70 mollò la scuola dedicandosi a varie attività criminali: nel 1972 venne arrestato una prima volta per rapina. Nella seconda metà degli anni '70 partecipò alle azioni del gruppo eversivo dei Pac e venne condannato per l'omicidio di Torregiani: grazie a un assalto terrorista fuggì dal carcere di Frosinone. Nel 1985 fu condannato per quattro omicidi, mentre da ricercato trascorse dieci anni in Messico per poi trasferirsi a Parigi. La capitale francese lo dichiarò non estradabile e lì cominciò a scrivere romanzi. Nel 2004 venne poi arrestato su richiesta della giustizia italiana, ma in Francia partirono campagne in suo favore e fu liberato in attesa dell'udienza per estradizione. Dal mese di agosto risultò nuovamente irreperibile e scattò nei suoi confronti un mandato di arresto. Fuggì a quel punto in Brasile, dove si sposò ed ebbe dei figli. Nel 2007 venne arrestato, ma quando partì la terza richiesta di estradizione, il Brasile lo dichiarò rifugiato politico e successivamente Lula rifiuta l'estradizione. Nel 2015 venne espulso dal Brasile a causa di documenti falsi presentati quando entrò nel paese anni prima. Dopo un nuovo annullamento di espulsione e una tentata fuga in Bolivia, il neoeletto presidente Bolsonaro decise di estradare Battisti. Battisti fuggì in Bolivia, per poi essere arrestato nel 2019.

Rai 3 trasmette in prima visione tv il documentario “Caccia all’uomo. Cesare Battisti una vita in fuga”, che racconta la conclusione della sua fuga e l'arresto, attraverso le voci dei protagonisti. In prima linea troviamo le voci dei poliziotti coinvolti nell'operazione internazionale di cattura del criminale. Oltre a rendere onore agli Agenti della Polizia dello Stato, il documentario propone materiale inedito, tra testimonianze delle vittime, quelle dei giornalisti e documenti resi disponibili dagli stessi agenti di polizia.

Dove vedere "Caccia all'uomo. Cesare Battisti una vita in fuga" (1° aprile 2023)

Il documentario "Caccia all'uomo. Cesare Battisti una vita in fuga" va in onda sabato 1° aprile 2023 dalle 21.45 su Rai 3. La visione del film è disponibile anche sulla piattaforma Rai Play, sia in live streaming che on demand.