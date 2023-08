Cacciatori di vergini - Ken e Barbie serial killer, il documentario stasera in tv

Paul Bernardo nasce a Toronto (Canada) nel 1964 e cresce tra gli abusi del padre su sua sorella e le violenze contro sua madre. Nonostante ciò, riesce a laurearsi in economia e a trovare un buon lavoro da adulto. Nel 1987 conosce Karla Homolka, sua futura moglie e complice. Karla, 17 anni all'epoca, proviene da una famiglia problematica e diventa in breve tempo la sua sottomessa: abbandona gli studi, lo segue, perde la sua verginità, subisce violenze, abusi, e si lascia isolare dal mondo. Paul esige che lei trovi per lui un'altra giovane vergine, e così Tammy, la sorella minore di Karla, diventa una tragica vittima.

La sua morte di Tammy viene classificata come un sfortunato incidente, ma Karla deve trovare un nuovo "giocattolo sessuale" per Paul: una quattordicenne di nome Leslie Mahaffy viene rapita da loro e violentata, prima di essere uccisa. Il corpo di Leslie viene smembrato e abbandonato nelle campagne. Poco dopo, scompare Kristen French, 15 anni, e subisce violenze sessuali da parte della coppia. Pur sperando nella clemenza, viene uccisa e il suo corpo viene gettato vicino a quello di Leslie. I casi non vengono collegati dai detective, ma i test del DNA sui corpi iniziano. Finalmente, nel febbraio del 1993, Paul Bernardo viene arrestato, dopo essere stato più volte sfuggente alla polizia e all'FBI.

Karla, invece, decide di collaborare con la procura e testimoniare contro il suo ex marito, in cambio di una riduzione di pena. Tuttavia, i pubblici ministeri rimangono scioccati scoprendo il coinvolgimento attivo di Karla negli stupri e negli omicidi dopo aver trovato i video delle atrocità nel loro appartamento. La coppia di serial killer diventa famosa - per il loro piacente aspetto - come "Ken e Barbie" e viene condannata: Paul all'ergastolo per tre omicidi e quindici stupri, e Karla a 12 anni per complicità e altri reati minori.

Nel 2005 Karla viene rilasciata. Due anni dopo, si sposa con Thierry Bordelais e diventa madre di due figli. Paul Bernardo rimane ancora rinchiuso in cella, scontando l'ergastolo. Il ruolo e le responsabilità nella coppia criminale sono stati oggetto di discussione e secondo molti la Homolka Karla non si è mai davvero pentita per tutto ciò che è accaduto.