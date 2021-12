Caduta Libera Campionissimi: chi si sfida e gli ospiti vip della seconda puntata

Giovedì 23 dicembre, la seconda puntata con Caduta libera Campionissimi, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Tanti gli ospiti famosi pronti a mettersi in gioco nelle prove previste dalla trasmissione.

Gli ospiti vip

In questo secondo appuntamento sulla botola centrale tornerà Gabriele Giorgio (campione per 35 puntate e un montepremi complessivo vinto di 316.000 euro) e i due vip che giocheranno saranno Roberta Giarrusso e Nicola Savino. Ospiti della serata: Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi.

Come funziona Caduta Libera Campionissimi

Ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “Caduta libera”. A sfidarlo ci sono altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi.

I vincitori delle prime 3 puntate di questi speciali saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.