Caduta Libera Campionissimi: chi si sfida e gli ospiti vip dell'ultima puntata

Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con "Caduta libera Campionissimi", gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy.

In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, altri cinque campioni del passato del game show (Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato), e due vip, Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero.

Ospiti della serata: Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e Raul Cremona.

Al termine della puntata verrà eletto il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".