Cake Star, Katia Follesa e Damiano Carrara a caccia delle migliori pasticcerie

Le migliori pasticcerie italiane si rimettono in gioco, pronte a sfidarsi a suon di creme e paste per aggiudicarsi le tanto ambite 5 stelle di Cake Star, la competizione più dolce della tv. Ogni venerdì Katia Follesa e Damiano Carrara ci condurranno in giro per l?Italia alla scoperta dei migliori pasticceri del paese: chi realizzerà il dolce perfetto? L?appuntamento con la prima puntata della stagione è stasera su Real Time (canale 31) a partire dalle 21:25.

Cake Star: pasticcerie in sfida, la nuova edizione

Scatta nuovamente l?ora della dolcezza su Real Time, con la sesta stagione di Cake Star. Riparte il viaggio di Katia Follesa e Damiano Carrara lungo tutta la penisola a caccia delle migliori pasticcerie d?Italia. In ogni puntata, tre talentuosi pasticceri si sfidano per conquistare il palato dei due giudici e dei propri avversari. Come di consueto, ogni concorrente viene giudicato sulla base delle tre categorie: location, cabaret di paste e il ?pezzo forte?. Gli sfidanti avranno anche la possibilità di chiamare un proprio cliente habitué per consigliare a Katia e Damiano il suo dolce preferito e far guadagnare un bonus aggiuntivo. Se, grazie a questo plus, la pasticceria dovesse vincere la puntata, anche l?affezionato cliente potrà aggiudicarsi un premio: da un corso di pasticceria a una meringa? gigante! Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d?Italia in questa stagione farà tappa a: Siena, Brindisi, Varese, Ferrara, Mantova, Caserta, nella valle dell?Etna, nel Monferrato e in Valle d?Aosta.

Cake Star: pasticcerie in sfida è in onda da stasera ogni venerdì alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale, per un totale di 12 episodi. Dal 4 febbraio è disponibile in anteprima su discovery+.