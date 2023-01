Cake Star - Pasticcerie in sfida 6: anticipazioni e novità della nuova edizione

Al via il 6 gennaio 2023 la nuova stagione di "Cake Star - Pasticcerie in sfida". I Castelli Romani fanno da sfondo alla prima gara dell'anno che, tra una conferma e l'altra, vede una importante novità: Tommaso Foglia sostituisce Katia Follesa ed affianca Damiano Carrara.

Cake Star - Pasticcerie in sfida 6: anticipazioni e novità

In onda dal 2018, "Cake Star - Pasticcerie in sfida" giunge adesso alla sue sesta edizione. Dopo cinque stagioni il dolce talent show culinario dovrà fare a meno della conduttrice e comica Katia Follesa. Un addio (o un arrivederci?) che obbliga il programma ad un nuovo assetto, anche se non totalmente inedito: ad affiancare Damiano Carrara, volto storico della trasmissione, è infatti Tommaso Foglia, già new entry di "Bake Off Italia" nel 2022. Due pasticceri giudicano concorrenti obbligati a dimostrare tutta la propria tecnica.



Le regole restano immutate e vedono in ogni puntata tre pasticceri sfidarsi. Ciascun concorrente viene giudicato sulla base di tre categorie: la location, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”. I voti dei giudici vanno a sommarsi a quelli che i concorrenti assegnano ai propri avversari. I giudici possono inoltre assegnare 5 punti aggiuntivi al pasticciere che avrà realizzato un dolce suggerito del "cliente di fiducia" di ciascuna pasticceria in gara.

La prima puntata dell'anno è ambientata ai Castelli Romani e vede sfidarsi le pasticcerie Fortini Lab di Albano, Casa oz di Santa Maria delle Mole e Pomme di Grottaferrata.

Dove vedere Cake Star (dal 6 gennaio 2023)

La prima puntata della sesta stagione di "Cake Star - Pasticcerie in sfida" va in onda oggi, 6 gennaio 2023, su Real Time (canale 31). Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery + (per gli abbonati al servizio).