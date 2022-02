Dove vedere Cake Star – Pasticcerie in sfida: tv, streaming e on demand

Scatta nuovamente l’ora della dolcezza: Katia Follesa e Damiano Carrara ci portano alla scoperta delle migliori pasticcerie d’Italia con la sesta stagione di Cake Star – Pasticcerie in sfida. Da nord a sud, i conduttori e giudici viaggeranno per tutto il paese alla ricerca del dolce perfetto. Chi saprà conquistarli e ottenere le tanto ambite 5 stelle? I migliori pasticceri sono pronti a mettersi in gioco e sfidarsi a colpi di creme nelle categorie location, cabaret di paste e “pezzo forte”, il loro miglior prodotto. Tutti potranno inoltre contare sul proprio cliente habituè, che consiglierà i giudici e che potrà far ottenere un bonus ulteriore, oltre che vincere un premio gastronomico.

Le tappe di questa edizione 2022 di Cake Star – Pasticcerie in sfida sono Siena, Pescara, Brindisi, Varese, Ferrara, Mantova, Caserta, valle dell’Etna, Monferrato e Valle d’Aosta.

Cake Star – Pasticcerie in sfida in TV

Cake Star – Pasticcerie in sfida va in onda ogni venerdì a partire dalle 21:25 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e Sky canale 160, con possibilità di vederlo anche su Real Time + 1 (Sky canale 161) alle 22:25.

Streaming live e on demand

Cake Star: Pasticcerie in sfida è visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Real Time e sarà disponibile in versione integrale on demand sulla piattaforma discovery+ per tutti gli abbonati al servizio.