Cake Star - Pasticcerie in sfida, le anticipazioni di stasera: tappa a Bordighera

Siamo giunti alla decima puntata della sesta stagione di Cake Star - Pasticcerie in sfida. Anche in questa edizione la coppia composta da Katia Follesa e Damiano Carrara ha mostrato un delizioso affiatamento: nella puntata in onda questa sera (15 aprile) i due fanno tappa a Bordighera, dove si sfideranno alcune delle pasticceria migliori della cosiddetta Riviera dei Fiori. Chi vincerà questo episodio della più zuccherosa sfida culinaria della nostra televisione? A seguire, le anticipazioni della puntata in onda questa sera alle 21.25 su Real Time.

Le anticipazioni di oggi: tappa a Bordighera

Cake Star - Pasticceria in sfida è una variazione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ma basa il suo gusto interamente su dolci dai sapori irresistibili. Tra le ricette vincenti dello show vi è senz’altro l’affiatata coppia composta da Katia Follesa e Damiano Carrara, un mix di competenza e simpatia. Nelle vesti di conduttori e giudici, i due continuano ad attraversare in lungo e in largo la nostra penisola, e per la puntata in onda questa sera fanno tappa a Bordighera (comune di Imperia). I tre concorrenti in gara sono: Filippo, proprietario della “Casa del Caffè”, Franco, con “Dolci tentazioni”, e Saro, con la pasticceria che porta il suo nome. Si preannuncia una sfida all’ultimo dolce, ma soltanto una delle tre potrà portarsi a casa la vittoria. Chi sarà in grado di soddisfare pienamente il palato dei giudici?

Dove vedere la Cake star - Pasticcerie in sfida questa sera (venerdì 15 aprile)

La decima puntata (di dodici totali) della quinta stagione di Cake Star - Pasticcerie in sfida va in onda questa sera, venerdì 15 aprile,alle 21:25 su Real Time (canale 31) e in live streaming e on demandsul sito ufficiale del canale.