Call My Agent – Italia, stasera in tv: le anticipazioni deconda puntata

Remake della serie francese di culto “Chiami il mio agente!”, “Call Me My Agent – Italia” vede nei due episodi di questa sera - il terzo e il quarto - Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis come star. Gli agenti della CMA dovranno, come al solito, risolvere i problemi dei due attori, sia professionali che privati. L'appuntamento è per questa sera, dalle 21.15 su Sky.

Call My Agent - Italia: le anticipazioni del 27 gennaio 2023

Nel primo episodio della serata ritroviamo un Pierfrancesco Favino in crisi. Da Tommaso Buscetta ("Il traditore) a Bettino Craxi ("Hammamet") le straordinarie trasformazioni cinematografiche dell'attore sono risapute, ma la situazione sembra adesso degenerare: la moglie Anna Ferzetti e le sue figlie non riescono più a controllare l'attore perché si è eccessivamente immedesimato nel suo nuovo ruolo, quello di Che Guevara, al punto che non riesce ad uscirne. A correre in suo soccorso arriva Lea, attraverso una terapia shock. Riuscirà Favino a partecipare alla serata dei David di Donatello e ad affrontare un nuovo ruolo?

Giovane attrice con diversi film interessanti all'attivo, Matilda De Angelis si appresta, nel secondo episodio di questa sera, a debuttare sul set di un nuovo film, un western. Senza badarci troppo ha però pubblicato un post social che, da innocente, potrebbe rivelarsi catastrofico: in breve tempo i media si scatenano, l'attrice vede la sua carriera in bilico e anche la CMA potrebbe uscirne male. Vittorio pensa addirittura di abbandonare la compagnia, ma Gabriele trova una soluzione che potrebbe rivelarsi vincente.

Prodotta da Sky Studios e Palomar, "Call Me My Agent - Italia" è diretta da Luca Ribuoli e sceneggiata da Lisa Nur Sultan e, per due episodi, da Federico Baccomo. A interpretare gli agenti della CMAt troviamo Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Gli assistenti sono interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, e Paola Buratto. In più, nel cast, troviamo Kaze ed Emanuela Fanelli.

Dove vedere “Call My Agent - Italia” (dal 27 gennaio 2023)

La seconda puntata stagionale di “Call My Agent - Italia” va in onda venerdì 27 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Serie (canale 112) Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.