Call My Agent – Italia: le anticipazioni della serie in partenza questa sera su Sky

Oggi, venerdì 20 gennaio 2023 su Sky Serie, va in onda, a partire dalle 21.15, la prima puntata di "Call My Agent - Italia". Adattamento italiano di una serie di culto francese, è il racconto, in toni da commedia, del dietro le quinte dello Star System italiano. Accanto ai personaggi degli agenti si esibiscono, nel ruolo di sè stessi, alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano.

Call My Agent - Italia: le anticipazioni

Tutto nasce da una serie francese dal titolo “Dix pour cent”, tradotta poi in Italia come “Chiami il mio agente!”, prodotta a partire dal 2015. Un lavoro che ha attirato l’attenzione di tante produzioni internazionali: sono molti i paesi che ne hanno fatto un remake proprio, adattandola ai rispettivi panorami dello spettacolo.

Venerdì 20 gennaio parte su Sky la versione italiana della serie, ribattezzata “Call Me My Agent – Italia”. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi ciascuno di circa 50 minuti e trasmessi nel corso di tre puntate (dunque, due per ciascuna serata).

La serie segue le vicende di un'agenzia di spettacolo e le vite private dei suoi soci. Ci troviamo a Roma, dietro le quinte dello show business di casa nostra. Il manager di turno segue il proprio assistito facendogli anche da confidente e da amico. Un giorno il fondatore dell'agenzia, Claudio Maiorana, parte. Da quel momento l'organizzazione richiederà maggiori responsabilità: Elvira, Gabriele, Lea e Vittorio saranno chiamati ad un intenso lavoro.

Cast e partecipazioni speciali

Gli attori che vestono gli abiti degli agenti sono Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Completano il cast Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze ed Emanuela Fanelli.

Di volta in volta si avvicendano sullo schermo i loro assistiti che - come per la versione francese - interpretano loro stessi, conservando talvolta anche alcune peculiarità che li hanno resi celebri al grande pubblico. Vedremo Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino (e sua moglie Anna Ferzetti), Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti.

Tra i camei, si segnalano quelli di Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif e Ivana Spagna.

Prodotta da Sky Studios e Palomar, "Call Me My Agent - Italia" è diretta da Luca Ribuoli e sceneggiata da Lisa Nur Sultan e, per due episodi, da Federico Baccomo.

Dove vedere “Call My Agent - Italia” (dal 20 gennaio 2023)

La prima puntata stagionale di “Call My Agent - Italia” va in onda venerdì 20 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Serie (canale 112) Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.