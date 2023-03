“Cambio, tutto!”, il film con Valentina Lodovini stasera in tv: trama e cast

Valentina Lodovini è la protagonista assoluta di "Cambio, tutto!", commedia in onda oggi, 23 marzo 2023, dalle 21.25 su Canale 5. Storia della quarantenne Giulia, una donna che conduce una vita frustrante sia sul piano sentimentale che su quello professionale; fino ad una piena consapevolezza: la sua è una vita che va cambiata radicalmente e al più presto.

“Cambio, tutto!”: trama e cast

Giulia ha 40 anni e vive una quotidianità che si ripete, giorno dopo giorno: è una responsabile marketing di un'azienda, ma i guadagni sono scarsi e la donna soffre di attacchi d'ansia. Anche a casa le cose vanno piuttosto male: Raf, il compagno, è un pittore in crisi che si fa mantenere da lei e come non bastasse vive con loro anche il figlio di lui, un giovane spacciatore. La vita di Giulia è popolata da diversi altri personaggi: c'è Ottavio, il suo ex ancora innamorato di lei ma "vittima" di una fidanzata possessiva; la sorella Bea e l'amica Vanessa che si approfittano della sua disponibilità per chiederle favori; e c'è addirittura un vicino di casa rompiscatole. Un giorno il suo capo le affianca una influencer modaiola: per Giulia è troppo e, si rivolge allora a Steve Bianconi, un santone che opera pure in tv. Giulia capisce che la sua vita va radicalmente cambiata e comincia così un processo di rinascita, tanto sul piano sentimentale quanto su quello professionale.

"Cambio tutto!" è un remake di un film cileno (mai arrivato in Italia), che aveva in precedenza già avuto rifacimenti in altre nazioni. Il film è una commedia dallo sguardo esplicitamente femminile e femminista, con una morale finale che addolcisce gli aspetti più cinici del racconto. Guido Chiesa è un regista che per anni ha realizzato pellicole impegnate e più volte apprezzate dalla critica; nel corso degli ultimi anni ha cambiato rotta, sposando progetti più leggeri come "Belli di papà" e "Una notte da dottore". Mattatrice assoluta di "Cambio, tutto" è Valentina Lodovini, volto noto delle commedie italiane contemporanee. Il cast è comunque popolato da una nutrita galleria di personaggi, interpretati tra gli altri dal compianto Libero De Rienzo, Neri Marcorè, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Flora Canto, Valeria Perri, Nicola Nocella.

Dove vedere “Cambio tutto!” in tv e in streaming (23 marzo 2023)

Il film “Cambio tutto!” va in onda su oggi, giovedì 23 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.