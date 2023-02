Maurizio Costanzo, il saluto degli amici: da Fiorello a Venier e Diaco, l'omaggio alla camera ardente

Prosegue incessante la fila di persone che aspettano di rendere il loro omaggio a Maurizio Costanzo presso la camera ardente aperta al pubblico dalle 10.30 di questa mattina. Girasoli e rose rosse fanno da sfondo al feretro del conduttore e giornalista, scomparso ieri all'età di 84 anni, adagiato al centro della Sala della Protomoteca in Campidoglio. A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi. Poco dopo, l'arrivo di Maria De Filippi insieme al figlio Gabriele, entrati da un ingresso laterale per evitare la folla in fila.

Tanti i volti noti al pubblico arrivati per salutare l'uomo che per loro è stato amico, mentore, maestro: Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Manuela Aureli, Paola Barale, Paola Saluzzi, Virginia Raggi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea, quest'ultimo con una rosa in mano che ha deposto accanto al feretro. Presente anche Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna, che ha sostato in raccoglimento con le mani sulla bara prima di fermarsi a parlare con i famigliari di Maurizio. E poi, Mara Venier, Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher, addolorati fino alle lacrime.

"È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio": queste le uniche parole concesse da Pierluigi Diaco in memoria di Maurizio Costanzo al quale era molto legato. Tanto che fu proprio Costanzo a celebrare l'unione civile tra lui e il collega Alessio Orsingher nel 2017.