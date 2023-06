Camper, da oggi la nuova edizione: anticipazioni, conduttore, novità

Al via oggi, 12 giugno 2023, la seconda edizione di "Camper, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 12.25. Trasmesso nel periodo estivo al posto di "È sempre mezzogiorno!", vede quest'anno un cambio in conduzione: il giornalista Marcello Masi sostituisce Tinto e Roberta Morise. Vediamo, in più, tanti inviati (compresa la confermata Elisa Silvestrin), in un ampio racconto delle bellezze naturali italiane.

Camper: anticipazioni seconda edizione

"Camper" è un programma nato nel 2022, pensato per sostituire durante il periodo estivo il format culinario "È sempre mezzogiorno!", condotto da Antonella Clerici. Nel corso della prima edizione i conduttori Tinto e Roberta Morise ci portavano in giro per l'Italia utilizzando - come suggerisce il titolo - un Camper, presentando ricette di piatti propri della stagione e mostrando le bellezze naturali del nostro paese, soprattutto quelle poco battute dalle trasmissioni televisive.

La seconda edizione di "Camper" parte il 12 giugno 2023, sempre su Rai 1, è va in onda nella fascia oraria 12.25-13.30, fino all'8 settembre, abbracciando in tal modo il periodo estivo. L'intento principale resta quello di illustrare le tante anime del nostro territorio, anche se si preannunciano diverse novità, a partire dal nome dei conduttori: Tinto e la Morise non fanno più parte della squadra, sostituiti da Marcello Masi, giornalista, autore televisivo e volto noto ai telespettatori di "Linea verde". Masi staziona in studio, dove accoglie, giorno dopo giorno, tanti ospiti. Ne escono consigli e raccomandazioni, rimedi ed idee brillanti per trascorrere al meglio le vacanze estive.

Attorno alla studio di "Camper" girano tanti servizi e collegamenti con l' "esterno", grazie a un ricco team di inviati. A partire da Elisa Silvestrin, già in azione nella prima edizione del programma, che incontra gli italiani in vacanza in vari luoghi di villeggiatura. Monica Caradonna è autrice del diario quotidiano, dedito a rappresentare la gran quantità di ricchezze enogastronomiche delle nostre regioni; Annalisa Baldi visita sagre e feste di paese, luoghi che vedono la presenza - ma in chiave poetica - anche del “paesologo” Franco Arminio; Fabrizio Nonis suggerisce metodi infallibili per realizzare ottimi barbecue; Maria Onori e Valentina Causo vanno alla scoperta dei tanti tesori artistici del nostro paese; Lorenzo Branchetti racconta storie e tradizioni dei borghi più belli e caratteristici d’Italia.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 12 giugno 2023)

Il programma di Rai 1 "Camper", va in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.25, a partire dal 12 giugno 2023; ed è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.