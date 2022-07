"Sono stato a letto con 5246 donne", è polemica sulla trasmissione Camper di Rai 1

"Sono riuscita a trovare l'uomo che ha conquistato migliaia e migliaia di donne". È così che inizia un siparietto di Camper, il nuovo programma estivo di Rai 1 condotto da Roberta Morise e Tinto, che doveva essere simpatico ma che è risultato di cattivo gusto e abbastanza retrogrado agli occhi degli spettatori. L'inviata sulle spiagge di Rimini, la giornalista Maria Elena Fabi, infatti, si è vantata di aver scovato tra la folla uno dei più grandi playboy italiani, un uomo, Pucci Cappelli, che ha svelato in diretta con quante donne è stato a letto.

Cappelli, infatti, stuzzicato dalla giornalista che gli ha chiesto apertamente: "Quante donne hai conquistato nella tua vita?" ha risposto specificando, fiero, il numero esatto: 5246. La gag (poco simpatica) nasce dal fatto che l'inviata di Camper sta cercando a tutti i costi un fidanzato per Roberta Morise e ha fatto riferimento, ironizzando, al fatto che la stessa Morise potesse essere la 5247esima conquista del playboy.

"Lui è stato l'esponente di quel genere di uomo italiano che conquistava tutte le donne" ha aggiunto inoltre la giornalista, provocando in studio, risate durante un momento televisivo che, per il pubblico, è risultato di cattivo gusto, così come la reazione dei conduttori dello show. Anche se, inizialmente la Morise ha reagito con un timido "già che dice il numero di donne con cui è stato non mi piace" poi, comunque, si è lasciata andare a una risata, così come il suo compagno di conduzione, e non tutti hanno apprezzato.

Chi è Pucci Cappelli, il passato da playboy e l'arresto

Pucci Cappelli, al secolo Marco Cappelli, è un riminese di 67 anni molto noto nel mondo della movida romagnola per la sua "fama" da playboy e per essere stato, fino al 2014, a capo del night club La Perla di Riccione. Lavora nel settore da quando aveva 16 anni e, se oggi è al centro di una polemica mediatica per l'ospitata in Rai e la "battuta" sul numero di donne con cui sarebbe stato a letto, Cappelli, il 6 ottobre del 2015, è stato al centro della cronaca locale per l'arresto ai domiciliari a causa di un giro di prostituzione e droga nel suo night club scoperto grazie a un'inchiesta. Dopo li domiciliari, Pucci è tornato a lavorare nei night club l'anno successivo e, nel 2017, ha patteggiato un anno e quattro mesi per favoreggiamento della prostituzione.