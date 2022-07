"Non avrei mai voluto intervistarlo". La giornalista di Camper si scusa in diretta con i telespettatori Rai

Nel pomeriggio di ieri è divampata una polemica nel merito di un'intervista realizzata dalla giornalista Maria Elena Fabi nella trasmissione Camper in onda su Rai Uno. Nel dettaglio, le critiche erano mirate allo spazio dedicato a Pucci Cappelli, storico playboy della riviera romagnola e reduce da vicende giudiziarie, che vantava conquiste per un totale di 5000 donne. Dichiarazioni giudicate da più parti sessiste o comunque irrispettose. Motivo per cui oggi, in apertura del suo collegamento da Marina di Ravenna, l'inviata ha voluto porgere le sue scuse per quanto accaduto.

Scuse sincere, in cui a tratti è sembrato che la donna avesse la voce spezzata. Di seguito le sue parole, che non fanno mai riferimento diretto a Pucci ma il cui nome è sottintesto visto che l'unica polemica legata alla trasmissione è questa.

"Prima di iniziare raccontarvi questa località che è Marina di Ravenna, io ho il desiderio di chiedere scusa per una cosa che è successa ieri. Mi capita ogni giorno, credetemi, di incontrare tante persone e di lavorare con ritmi frenetici che non mi permettono di constatare e capire realmente sempre le persone con cui ho a che fare. Io sono una persona molto spontanea e questo lo capite anche da come mi sto ponendo a voi. Il mio unico desiderio è quello di raccontarvi con serenità e felicità e grande amore tutto quello che accade su spiagge italiane. Ieri purtroppo mi è capitato di intervistare una persona che non avrei mai voluto intervistare e vi assicuro che, a parte il fatto che prendo le distance da chi vive in quel modo, vi assicuro che non accadrà mai più"

In studio, i conduttori Roberta Morise e Tinto hanno invitato la giornalista a non preoccuparsi ulteriormente e a smorzare le polemiche con un sorriso.

La polemica scoppiata ieri

Qualora non tutti conoscessero la vicenda, ecco un riassunto. Nella mattina di ieri Maria Elena Fabi ha ospitato nel suo spazio quello che ha presentato come uno dei più grandi playboy italiani, un uomo, Pucci Cappelli, che ha svelato in diretta con quante donne è stato a letto. Peccato però che un siparietto che doveva risultare simpatico è stato in realtà accolto dal pubblico con astio, poiché secondo molti emblema di cattivo gusto e di una visione retrograda della figura femminile.

Chi è Pucci Cappelli, il passato da playboy e l'arresto

Pucci Cappelli, al secolo Marco Cappelli, è un riminese di 67 anni molto noto nel mondo della movida romagnola per la sua "fama" da playboy e per essere stato, fino al 2014, a capo del night club La Perla di Riccione. Lavora nel settore da quando aveva 16 anni e nel 2015 è stato al centro della cronaca locale per vicende giudiziarie che lo portarono all'arresto (ai domiciliari) a causa di un giro di prostituzione e droga scoperto nel suo night club scoperto nel corso di un'inchiesta. Dopo i domiciliari, Pucci - che si è sempre difeso ad oltranza, sostenendo di essere completamente estraneo alla vicenda - è tornato a lavorare nei night club l'anno successivo e, nel 2017, ha patteggiato un anno e quattro mesi per favoreggiamento della prostituzione.