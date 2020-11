Mediaset, nuova programmazione in arrivo: cosa cambia per 'GF Vip', 'Il silenzio dell’acqua' e 'All Together now'

Mediaset cambia la prossima programmazione di Canale 5 in vista delle festività natalizie. “Pur in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo, Mediaset ha deciso di investire ulteriormente sulla propria offerta televisiva arricchendo in maniera decisa la programmazione”, fa sapere l’azienda che ha attuato collocazioni diverse nei palinsesti di programmi quali GF Vip, All toghether now e la fiction ‘Il silenzio dell’acqua’

Canale 5: cosa cambia per GF Vip, Il silenzio dell’acqua e All Together now

La prima decisione riguarda Grande Fratello Vip 2020 con un aumento delle serate dedicate al reality nel mese di dicembre: oltre al previsto appuntamento del lunedì, da venerdì 4 dicembre riprendono su Canale 5 anche le puntate del venerdì, assicurando in questo modo al pubblico due prime serate a settimana fino a Natale. Tre, dunque, sono le puntate supplementari del reality di Canale 5 che andranno in onda per tre venerdì consecutivi: il 4, l’11 e il 18 dicembre.

Di conseguenza, per garantire al pubblico la continuità degli appuntamenti del venerdì, la fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua” sarà anticipata al mercoledì sera, già a partire dal 2 dicembre, mentre le ultime due puntate - semifinale e finale - di “All Together Now - La musica è cambiata” saranno promosse al sabato sera. Il programma si concluderà con due appuntamenti settimanali consecutivi, sabato 5 e sabato 12 dicembre.