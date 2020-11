The Voice Senior, il cane di Al Bano irrompe in conferenza stampa

Le conferenze stampa ai tempi del covid. Durante il collegamento in streaming per la presentazione di 'The Voice Senior' - versione over '60 del talent, che debutta in prima serata Rai1 venerdì 27 novembre - decine di giornalisti per ascoltare Antonella Clerici e i coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine. Ed è proprio a casa Carrisi che arriva un ospite inatteso. Il cagnolino del cantante sale sul tavolo, accanto al pc. Inizialmente si intravede solo un po' di pelo bianco, mentre Al Bano si agita per provare a farlo scendere, poi prende la scena e la conferenza va avanti così, con il volpino a farla da padrone e il 'leone' di Cellino che lo accarezza divertito.

Al Bano e Jasmine coach di The Voice

Al Bano e Jasmine saranno un unico coach. Il loro, forse, sarà il giudizio più difficile, soprattutto per la distanza generazionale, come confermano entrambi. "Io sono la parte giovane - dice Jasmine Carrisi - Per me è una sfida, avendo a che fare con un'altra generazione. Mi aspettavo di ascoltare un genere che fai tu (rivolta ad Al Bano, ndr), invece ci sono tante sorprese. Ho sentito anche altri generi, più vicini al mio".

Sotto un frame della conferenza stampa in streaming di The Voice Senior