"Il Cantante Mascherato chiude": le indiscrezioni sui maxi costi e le accese discussioni in Rai

Il Cantante Mascherato è tornato nella prima serata del sabato sera di Rai 1, ma senza il successo sperato. Superato e di molto dalla concorrenza di Canale 5 (gli ascolti dell'ultima puntata registrano il 17.2% a fronte del 28.2% di Amici di Maria De Filippi), lo show condotto da Milly Carlucci potrebbe non vedere una prossima stagione per una serie di ragioni indicate dal sito Dagospia che parla di accese discussioni in Rai.

"Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell'azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci" scrive Giuseppe Candela che fa anche riferimento ai costi elevatissimi del programma: "Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: “Otto milioni di investimenti per sei puntate”. In queste condizioni c'è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione".

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma i numeri registrati e i commenti dei telespettatori delle prime due puntate non sembrano entusiasmanti. A leggere le osservazioni scritte a corredo dei post dell'account ufficiale Instagram del Cantante Mascherato, c'è che chi rimprovera il ritmo noioso, la presenza degli stessi personaggi sempre molto presenti nei vari programmi di Rai1, la mancanza dell'effetto sorpresa che renderebbe tutto molto costruito. Alla finale mancano ancora quattro settimane: se davvero questa quarta stagione sarà l'ultima è tutto da vedere.