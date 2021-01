Il coronavirus minaccia 'Il Cantante Mascherato', Milly Carlucci: "Una nottata terribile"

A poche ore dal debutto corpo di ballo in quarantena per un positivo. Arrivano in soccorso i maestri di Ballando con le stelle

Sembra una maledizione. Dopo un'edizione complicatissima di 'Ballando con le stelle' - slittata lo scorso marzo a causa della pandemia e portata a termine con sacrificio, fra tanti ostacoli, a novembre - il coronavirus ha messo i bastoni tra le ruote anche al Cantante Mascherato, che torna stasera su Rai Uno.

A poche ore dal debutto, come ha raccontato Milly Carlucci in collegamento con 'È sempre mezzogiorno', il programma ha rischiato grosso: "Una nottata terribile - ha spiegato la conduttrice ad Antonella Clerici - l'altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C'è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid. Non sapevamo più cosa fare". Poi il colpo di genio, in extremis: "Alla fine ieri sera alle undici ho fatto la telefonata del cuore - ha detto Milly - ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato. Sarà un gemellaggio tra i due programmi".

Il Cantante Mascherato andrà in onda con forza, tenacia e cuore, nel perfetto stile Milly Carlucci. Con i suoi 'angeli custodi' accanto.

Sotto il post di Milly Carlucci