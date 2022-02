Il Cantante Mascherato, eliminato il Cavalluccio Marino: era Cristina D’Avena. Polemiche sui social

Due le eliminazioni della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022, in onda venerdì 18 febbraio in prima serata su Rai1. Dietro le maschere di Aquila e Cavalluccio Marino si celavano, rispettivamente, Alba Parietti e Cristina D'Avena che hanno dovuto abbandonare il percorso televisivo del talent game show condotto da Milly Carlucci. Ma se l’identità di Alba Parietti, svelata all’inizio della puntata, era in un qualche modo stata sospettata già nello scorso appuntamento (con tanto di gaffe della conduttrice), meno scontata era quella di Cristina D’Avena, eliminata al giudizio finale prima per i voti dei giurati Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Iva Zanicchi (quest’ultima ha sostituito Francesco Facchinetti assente perché positivo al Covid) e poi per le votazioni social.

La cantante si è detta comunque contenta del percorso per quanto breve. Sui social,però, più di qualche telespettatore ha manifestato le proprie perplessità per l’esclusione di un personaggio che stava davvero riuscendo bene nell’intento di non farsi riconoscere. “Cristina D’Avena aveva depistato molto bene e poteva arrivare fino in fondo senza farsi scoprire” ha scritto qualcuno su Twitter, d’accordo con chi ha fatto notare che, a differenza della cantante, gli altri personaggi rimasti in gara sarebbero già riconoscibili, come Riccardo Fogli che potrebbe essere Pastore Maremmano, oppure Pupo e Cristiano Malgioglio sotto le maschere del Pinguino e di Soleluna.

“Mi sono divertita tantissimo. Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida... Grazie a tutti voi per il supporto!!” il commento di Cristina D’Avena che così si aggiunge alle maschere svelate prima di lei in questa edizione: l’Aquila, appunto, che era Alba Parietti, e Fiordaliso nei panni della Gallina nella prima puntata.