Scoppia il caos per il Cantante Mascherato: eliminati Pesciolino Rosso e Pastore Maremmano

Quest'anno il Cantante Mascherato sta dividendo il pubblico. Alcune scelte di Milly Carlucci secondo molti stanno facilitando la scoperta dei vip sotto le maschere. Nessuna sorpresa infatti quando il Pastore Maremmano si è tolto la parte del costume che gli copriva il volto ed è sbucato Riccardo Fogli. Ma anche per Vladimir Luxuria, che era vestita da Pesciolino Rosso, ed è stata eliminata insieme a Fogli, le polemiche non sono mancate.

Il Pesciolino Rosso eliminato, scoppia la polemica

Sui social, soprattutto Twitter, in molti hanno scritto che è strano che Luxuria abbia abbandonato il gioco, quando ancora nessuno aveva capito che fosse lei, poco prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi. Lo "scandalo" del complotto si è fatto sempre più insistente e l'eliminazione è vista come un lascia passare per Luxirua così che possa andare ospite da Ilary Blasi.

"Palesemente mandata via per l'Isola", "una grande presa in giro", sono alcuni dei commenti che possono essere letti in rete. Il problema sta nel fatto che Pesciolino Rosso era una delle maschere più intrigati della nuova edizione, insieme a Cavalluccio Marino.

Caterina Balivo che ad il #cantantemascherato fa più riferimenti possibili all #isoladeifamosi senza fare il nome del programma ?#ilcantantemascherato pic.twitter.com/1kXcNPTQMy — Ignazio Moser (@_nacho_moser_) March 11, 2022

Eliminato il Pastore Maremmano e il complotto dei Pooh

Allo spareggio con il Drago (che potrebbe essere Simone Di Pasquale) ecco che il Pastore Maremmano viene eliminato. In questo caso nessuna sorpresa, che a vestire i panni del cagnolone ci fosse Riccardo Fogli ormai non era più un segreto. L'ex dei Pooh era stato individuato fin dalla prima puntata e per colpa di Milly Carlucci. In questo caso la colpa dello smascheramento sarebbe della conduttrice perché durante i duetti andati in onda nella prima puntata tra gli ospiti c'erano Cristina D’Avena, Edoardo Vianello e Riccardo Fogli. Tutti e tre poi si è scoperto essere sotto ad uno dei travestimenti. L'errore di Carlucci starebbe nell'aver proposto sia come concorrenti, sia come ospiti, i tre vip.

La polemica sull'ex Pooh ha poi coinvolto tutta la band: ad ogni edizione c'è un componente del gruppo. Per alcuni utenti questo non è visto di buon occhio e anzi la loro presenza è vista come una "tassa da pagare".

Un Pooh, al Cantante Mascherato? Avanguardia pura #IlCantanteMascherato — Federico (@Fedesaur) March 11, 2022

Gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022 e le maschere ancora in gara

Sono sei gli eliminati del Cantate Mascherato: Pesciolino Rosso-Vladimir Luxuria, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli.

Ancora in gioco: Medusa, Lumaca, Pinguino (con una nuova identità), Camaleonte, Soleluna, Drago, Volpe.

La prossima puntata si aprirà con un super spareggio tra Lumaca e Drago: i meno votati della scorsa puntata.

Intanto la Rai ha annunciato che la trasmissione di Milly Carlucci tornerà in onda pure il prossimo anno, nel 2023, con una quarta edizione.