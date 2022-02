Il Cantante Mascherato: la Gallina eliminata (era Fiordaliso) e la gaffe di Milly Carlucci

Su Rai1 è tornato l'appuntamento con Il Cantante Mascherato. Il programma di Milly Carlucci quest'anno ha 12 concorrenti, le altre edizioni ne avevano 10, e uno di loro è già stato svelato. La maschera della Gallina nascondeva Fiordaliso. I giudici l'hanno indovinata dopo che la concorrente aveva fornito anche alcune informazioni sull'essere empatica e sull'essere un'artista. Tra i giudici (Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti) solo la cantante aveva indovinato il nome della concorrente.

La gaffe di Milly Carlucci

Caterina Balivo è convinta che sotto alla maschera dell'Aquila ci sia Alba Parietti e lo ha ripetuto più di una volta. Proprio dopo questa esternazione Milly Carlucci è caduta in una gaffe ed ha chiamato la maschera con il nome di Alba. La conduttrice è stata solo suggestionata da Balivo o davvero sotto la maschera si nasconde Parietti?

Alla prossima puntata, venerdì 19 febbraio, sarà proprio l'Aquila ad affrontare lo spareggio con il Pesciolino Rosso e forse potremo scoprire chi c'è sotto il costume del rapace.

Le maschere e la giuria

In questa stagione le maschere da scoprire sono Volpe, Lumaca, Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio marino, Medusa, Pesce rosso, Soleluna, Cane, Drago, Aquila. Cambiamenti anche per quanto riguarda la giuria: nella prima edizione del programma era formata da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Nella seconda al posto è subentrata Caterina Balivo al posto di di Ilenia Pastorelli, mentre Mariotto è stato sostituito da Costantino Della Gherardesca. Quest’anno invece, sarà composta da Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e la new aentry Arisa.