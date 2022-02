Il Cantante Mascherato 2022: tutti gli indizi sulle maschere

Il Cantante Mascherato è tornato su Rai1. Il programma di Milly Carlucci ieri sera, 11 febbraio, ha portato in tv le 12 maschere dell'edizione 2022. Una è già stata svelata, la Gallina che nascondeva Fiordaliso, ma in molti pensano di aver già capito chi si nasconde sotto le altre.

Cosa è successo nella prima puntata e gli indizzi

Le prime puntate sono fondamentali per comprendere chi si nasconde sotto le maschere: vengono resi noti gli indizi relative ai vari concorrenti.

La Volpe: ha indossato molte maschere nella sua vita e crede molto nell'amicizia.

La Medusa: è annoiata dalla monotonia ed ha calcato il palco dell'Ariston.

La Lumaca (ospita più personaggi): non si è mai nascosta ed è legata alla sua casa proprio come la maschera che veste.

Il Drago: è ansioso ma controlla le emozioni, presta molta attenzione alla forma fisica.

Il Camaleonte: ha cambiato spesso lavoro ed è una persona empatica e entusiasta.

SoleLuna: è sempre stata se stessa, non ha mai indossato maschere ed è un vero e proprio istrione, il suo mantra è "osare".

Il Pinguino: lavora molto l'estate e ha avuto una vita sentimentale molto vivace.

L'Aquila: non vuole mai mostrare le sue debolezze e nella vita ha sempre puntato in alto, spesso si è modificato per rendersi irroconoscibile.

Il Pesciolino Rosso: è una donna che da sempre si batte per dimostrare che non esiste solo la bellezza fisica.

Il Pastore Maremmano: ama il silenzio e ha dovuto affrontare molte battaglie per conquistare la libertà che desiderava.

Il Cavalluccio Marino: è una bambina timida, che porta allegria e che ha fatto arrivare in seria A la sua squadra.

Per molti alcune maschere sono già chiare: l'Aquila sarebbe Alba Parietti (di ciò è convinta anche Caterina Balivo, che ha portato Milly a fare una gaffe), Cristiano Malgioglio sarebbe il SoleLuna, il Pastore Maremmano sarebbe Riccardo Fogli.