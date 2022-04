Cantante Mascherato: a rischio la prossima edizione

La finalissima del Cantante Mascherato è stata un successo. L'ultima puntata con la premiazione come vincitore di Paolo Conticini è stata vista da oltre 4 milioni di spettatori, pari al (17.5% di share). Ma questo non basta. Lo show di Milly Carlucci rischia di non essere rinnovato per il prossimo anno.

"I vertici Rai - scrive Alberto Dandolo nel settimanale Oggi - lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento". Insomma il programma nonostante sia andato bene, soprattutto nella puntata di chiusura, non soddisfa mamma Rai e solo una netta riduzione dei costi e un "rinnovamento del cast fisso" potrebbe portare alla messa in onda dello show.

Chi ha vinto la seconda edizione del Cantante Mascherato

La terza edizione del programma potrebbe non avere un seguito e quindi l'ultimo vincitore potrebbe essere Paolo Conticini. L'attore indossava la maschera della Volpe che è stata la più votata dai giurati, Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti e anche dal pubblico. Conticini appena decretato vincitore