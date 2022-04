Il Cantante Mascherato: ha vinto la Volpe con Paolo Conticini. Tutte le maschere

Il Cantante Mascherato è giunto al termine. Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata e così sono state svelati tutti gli artisti che vestivano le maschere e ovviamente è stato decretato il vincitore: Paolo Conticini ovvero la Volpe. L'attore indossava la maschera della Volpe che è stata la più votata dai giurati, Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti e anche dal pubblico.

Conticini ha ammesso che tenere nascosta la sua identità non è stato semplice, anzi, ha dovuto mentire a tutti, anche al padre al quale ha dedicato un saluto speciale a fine puntata.

La classifica finale del Cantante Mascherato 2022

Secondo classificato il Pulcino che nascondeva Lino Banfi con la figlia Rosanna. In molti avevano intuito che potessero esserci loro due, ma altri invece avevano sottovalutato Lino Banfi affermando che a 85 anni "non poteva farcela" e invece... La figlia infatti ha voluto lanciare una frecciatina a queste persone: "Eppure a 85 anni ce l’ha fatta, tiè!".

Al terzo posto due maschere a pari merito: Lumaca e Camaleonte. Sotto la prima c'erano Giancarlo Magalli e la figlia Michela, sotto la seconda Riccardo Rossi. Magalli ha voluto ringraziare Milly Carlucci per l'opportunità che ha dato a lui e a sua figlia che gli ha permesso di trascorrere del tempo con la sua bambina. Michela è nata nel 1994 dal matrimonio con la seconda moglie Valeria Donati, i due si sono poi separati nel 2008.

Anche per Rossi è stata una bella esperienza che gli ha permesso di mettersi in gioco con la musica, da sempre suo grande sogno. Proprio grazie alla sua simpatia e attitudine per molti rimane il "vero" vincitore di questa terza edizione.

Le maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Dal vincitore fino ai concorrenti che hanno lasciato troppo indizi e quindi sono stati individuati subito