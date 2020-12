Concerto di Natale con Federica Panicucci: tutti i cantanti, da Emma Renato Zero

Appuntamento in prima serata su Canale 5 con l'evento all'insegna della musica promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica

Tutto pronto per il Concerto di Natale su Canale 5. Giovedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 28° edizione del tradizionale evento. L'appuntamento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Tutti i cantanti del Concerto di Natale su Canale 5

Nella magica atmosfera natalizia si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero, insieme a star internazionali: Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia).

Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti.

Per la prima volta sarà possibile godere del Concerto di Natale anche alla radio: a partire dalle 21.15 Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento, trasmetterà in diretta sulle proprie frequenze l’intero concerto con il commento e le interviste di Rosaria Renna ai protagonisti. La regia è di Roberto Cenci.

La missione solidale del concerto di Natale

Obiettivo di questa edizione dell’evento sostenere il progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!”, per rispondere concretamente all’emergenza sociale ed educativa provocata dalla pandemia del COVID-19.

Missioni Don Bosco Onlus affronta l’emergenza covid-19 con progetti in 55 Paesi, raggiungendo circa 10.674.00 persone in oltre quasi 560.000 famiglie. La loro azione si svolge attraverso programmi di sensibilizzazione, distribuzione di generi alimentari e di mascherine, assistenza per la didattica e l’accoglienza. Gli aiuti si sono concentrati nelle aree maggiormente colpite dalla pandemia, attraverso un’azione capillare in tutto il sud del mondo.

La Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes si è occupata di arginare i rischi psicologici che la pandemia ha causato per giovani e anziani. Promuovendo la Cultura dell’Incontro, la Fondazione ha sviluppato un processo di sostegno alla salute emozionale delle categorie più deboli. Questo lavoro costante, al fianco di importanti istituzioni internazionali nell'ambito educativo, ha portato a sviluppare in questi mesi più di dieci incontri virtuali e globali dei giovani sul Covid-19, che ha visto la partecipazione di 1500 studenti in oltre 60 città diverse.

In un anno così particolare inoltre, per dare sempre maggior supporto ai progetti, nasce la prima edizione della “Christmas Virtual Race – Run for Charity“: un momento dedicato allo sport e alla solidarietà, creato dalla collaborazione della Prime Time Promotions con l’Associazione Sportiva Dilettantistica – Corsa dei Santi. La Christmas Virtual Race – Run for Charity si svolgerà nei giorni che vanno dal 19 al 31 dicembre e grazie alla modalità virtual, permetterà ai runners che vorranno partecipare attraverso un’ App scaricabile dalla piattaforma Enternow, di correre lungo i loro percorsi preferiti. A presentare questa novità durante il Concerto due eccellenze dello sport nazionale: l’atleta pluripremiata Fiona May e il calciatore campione del mondo Gianluca Zambrotta.