Canzone segreta, gli ospiti di questa sera

Dopo la pausa pasquale dello scorso weekend, torna 'Canzone Segreta'. Venerdì 9 aprile, alle 21.25 su Rai Uno, la quarta puntata del programma musicale condotto da Serena Rossi. Dalla poltrona bianca al centro dello studio, gli ospiti si godranno la loro sorpresa sulle note di un brano del cuore al quale hanno legati ricordi ed emozioni. I protagonisti di questa sera sono: Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni.

Ogni ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, accompagnati da filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all'originale, un'orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l'interpretazione.

'Canzone Segreta' andrà in onda fino a venerdì prossimo, con l'ultima puntata. E' un format francese, ma sta avendo un buon successo anche in Italia (la prima puntata è stata vista da 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share).