Capodanno in musica 2022 su Canale 5: gli ospiti e tutte le anticipazioni

All’Anno che Verrà in diretta su Rai1, Canale 5 contrappone Capodanno in Musica 2022, evento che torna in onda in diretta da Bari (e in streaming live anche su Mediaset Play) dopo la pausa dello scorso anno dovuta alle ferree restrizioni anti-Covid. Anche quest’anno alla conduzione dell’evento c’è Federica Panicucci, già al timone dello stessa serata nel 2018 e nel 2019. Accanto a lei tanti ospiti che si alterneranno sul palco a partire dalle 21 circa, ovvero dopo il consueto messaggio di fine Anno del Presidente Mattarella, fino a mezzanotte e mezza.

Capodanno 2022 su Canale 5: cantanti e anticipazioni

Al momento non sono ancora stati ufficializzati gli ospiti che si sfileranno sul palco di Canale 5 per tenere compagnia ai telespettatori. Molto probabile è la presenza di Al Bano accanto a Federica Panicucci e, tra gli ospiti, Pio e Amedeo, ormai volti famigliari al pubblico dell’ammiraglia Mediaset.