Capodanno 2022, 'L'anno che verrà' in diretta su Rai1: gli ospiti e tutte le anticipazioni

Il Capodanno 2022 su Rai1 trova ne L'Anno che Verrà il consueto spazio per il conto alla rovescia che separa il 2021 dal nuovo inizio. Musica, comicità e spettacolo sono gli ingredienti della tradizionale notte di San Silvestro (trasmessa anche in HD sul Canale 501) che venerdì 31 dicembre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tiene compagnia al pubblico durante i consueti brindisi e cenoni. Giunto alla sua diciannovesima edizione, L'Anno che Verrà è trasmesso in diretta da Terni e condotto per l'ottava volta da Amadeus affiancato da tantissimi ospiti.

Capodanno 2022 su Rai1: cantanti e anticipazioni

Il palco dell’Anno che Verrà è allestito all’interno del Parco 4 di Acciai Speciali Terni. Secondo le attuali indiscrezioni, accanto ad Amadeus potrebbe esserci Nicola Savino insieme a Claudio Baglioni, ma non solo, perché anche il nome di Carlo Conti resta tra i papabili. Dovrebbero essere confermate anche le presenze di Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Tony Hadley, Clementino, Cristiano Malgioglio, Irene Grandi, Ermal Meta, Nesli, Red Canzian, Diodato, Marcella Bella ed Alex Britti.

A rilanciare uno dei grandi successi dell’estate il trio Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti per far cantare tutti i presenti con il brano ‘Mille’. Come è noto a ‘sfidare’ il grande evento Rai, il Capodanno di Canale 5, in programma a Bari. Alla conduzione Al Bano e Federica Panicucci che, nei giorni scorsi, ha annunciato la presenza di Pio ed Amedeo tra gli ospiti.