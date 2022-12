Capodanno in musica, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Il Capodanno e la musica: un connubio indissolubile, che si rinnova ogni anno. Federica Panicucci conduce in diretta da Genova una serata che si protrarrà ben oltrela mezzanotte. Tanti gli artisti italiani coinvolti, rappresentanti di più generazioni di cantanti.

Capodanno in musica: anticipazioni

Lo show di Capodanno targato Canale 5 lascia la Puglia e sale lo stivale fino alla Liguria: in diretta da Piazza De Ferrari a Genova, Federica Panicucci conduce una serata piena di musica, colori e divertimento. Con un inizio previsto per le 20.50 circa, i festeggiamenti termineranno più o meno alle 2.00.

“Capodanno in musica” è giunto alla sesta edizione ed è trasmesso in contemporanea anche da diversi canali radio: Radio 105; R101; Radio Monte Carlo; Radio Subasio; Radionorba; Radio Bruno; Radio Piterpan.

Il cast di cantanti è così composto: Patty Pravo, Anna Tatangelo, i Gemelli Diversi, Annalisa, Roby Facchinetti, The Kolors, Rocco Hunt, Baby K, Luigi Strangis, i Mamacita, Ivana Spagna, i Follya, Big Boy, Fabio Rovazzi, Gionny Scandal, Blind, Riccardo Fogli, Riki, Fausto Leali ed Erwin. In più, direttamente dall’attuale edizione di “Amici di Maria De Filippi” si esibiscono (in virtù di apposite prove vinte) la ballerina Rita e i cantanti Angelina e Cricca.

Sono inoltre previsti collegamenti con le piazze di Bari e Matera, dove si esibiscono cantanti come Gigi D’Alessio, Rkomi, i Boomdabash e La Rappresentante di Lista.

Dove vederlo in tv e in streaming

Capodanno in musica va in onda a partire dalle 20.50 su Canale 5. La diretta è disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.