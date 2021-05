Carla Fracci, su Rai1 il film sulla sua vita con Alessandra Mastronardi: le parole dell'attrice

La morte di Carla Fracci lascia un vuoto incolmabile. Lunga e piena di successi è stata la vita della étoile milanese, scomparsa a 84 anni a causa di un tumore che l’affliggeva da tempo e di cui non aveva mai parlato pubblicamente.

La carriera della grande ballerina sarà raccontata in un film intitolato ‘Carla’ in onda su Rai1 il prossimo autunno, liberamente ispirato alla sua autobiografia "Passo dopo passo – La mia storia". Ad interpretarla è Alessandra Mastronardi che, al Corriere della Sera, aveva detto: "Mi sono avvicinata a questo personaggio in punta di piedi, pur non avendo mai fatto danza. Carla Fracci era una donna di immenso talento e pari forza. Quando ci siamo viste mi disse che le sarebbe piaciuto che la mia interpretazione mostrasse la fierezza e la forza con cui ha affrontato la vita".

La trama di ‘Carla’ parte dalla storia di lei bambina nell’immediato dopoguerra, poi adolescente e giovane donna nella Milano degli anni Sessanta. Segue, poi l’ascesa e il successo. "È stata un simbolo della rivoluzione femminile, la dimostrazione che non bisogna per forza rinunciare alla carriera per esprimere la propria femminilità"aveva detto di Fracci l’attrice: "Il giudizio più grande lo temevo proprio da lei e la cosa mi metteva una certa ansia. Ma io sono fatta così. Sono una che non si abituerà mai ai provini: mi sembra di fare in continuazione l’esame di maturità".

Carla Fracci aveva seguito la lavorazione e le riprese del film

"Sono sconvolta, molto colpita. Spero che il film possa renderle omaggio nel migliore dei modi" ha raccontato ad la produttrice del film Gloria Giorgianni appena saputo della scomparsa di Carla Fracci: "È stata un'artista straordinaria. Carla era venuta sul set alla Scala all'inizio di marzo, era serena, abbiamo fatto le riprese lì e scattato foto insieme sul set. Ha seguito passo passo la sceneggiatura. Un momento bellissimo, estremamente emozionante. E soprattutto, un momento che ci ha dato la gioia di condividere con lei questa cosa dal vivo (…) Avrei voluto farglielo vedere finito ma purtroppo non ci siamo riusciti".