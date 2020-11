Carlo Conti ricoverato, parla Antonella Clerici: gli aggiornamenti

in diretta su rai1

Carlo Conti, positivo al coronavirus, si trova da qualche giorno ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. “Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!”, aveva fatto sapere su Instagram il conduttore che venerdì scorso, durante la diretta di ‘Tale e Quale Show’ affidato ai tre i tre giudici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, ha telefonato per rassicurare ulteriormente il suo pubblico.

Oggi a fornire aggiornamenti sul suo stato di salute è stata l’amica e collega Antonella Clerici nel corso del programma di Rai Uno ‘È sempre mezzogiorno’. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare”, ha affermato la conduttrice in collegamento con Gabriele Cirilli, altro volto protagonista del programma musicale condotto da Conti. Nessun accenno alle dimissioni dalla struttura sanitaria, ma la certezza che tutto proceda per il meglio ha tranquillizzato i telespettatori che sperano di ritrovarlo al più presto al suo posto in tv.

Carlo Conti ricoverato per coronavirus

Carlo Conti aveva annunciato di essere positivo, ma asintomatico lo scorso 28 ottobre. In seguito, la precisazione dell’arrivo dei sintomi quali febbre, dolori e tosse. Poi la notizia del ricovero in ospedale dove si sta sottoponendo a tutte le cure del caso. Accanto al conduttore la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo, autori di un dolcissimo messaggio che lo stesso conduttore ha condiviso sui social.