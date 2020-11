Coronavirus, Carlo Conti precisa: "Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi"

Il conduttore è in isolamento, si sta riguardando ed è seguito al meglio: "Quindi nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo" fa sapere a Today l'ufficio stampa

Nessun allarme per la salute di Carlo Conti, da mercoledì scorso positivo al coronavirus. Il conduttore che poche ore fa aveva fatto sapere di avere i sintomi del Covid-19 condividendo sui social un biglietto che la moglie Francesca e il figlio Matteo gli hanno scritto per incoraggiarlo, “è in isolamento, si sta riguardando ed è seguito al meglio. Quindi nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”, comunica a Today l’ufficio stampa del conduttore. Lo staff di Carlo Conti, inoltre, precisa che i sintomi sono febbre, dolori e tosse.

Carlo Conti ha i sintomi del coronavirus: "Una brutta bestia"

Così come la scorsa settimana aveva voluto comunicare personalmente di aver contratto il virus, anche stavolta Carlo Conti aveva condiviso gli aggiornamenti sulle sue condizioni: "Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!) - ha scritto su Instagram corredando il bel gesto della moglie e del figlio: “Questo covid è una brutta besta. Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente”.