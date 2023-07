Tale e Quale: Carlo Conti sommerso dalle critiche, il duro provvedimento

Tramite Instagram Carlo Conti ha annunciato i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra questi ci sono ben quattro ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta e anche Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa con The Voice nel 2014 e che è stata una dei naufraghi dell'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi.

Sotto ai post che davano le prime informazioni certe sul programma di Conti i commenti si sono moltiplicati velocemente e molti di questi contestavano le scelte di alcuni nomi, in particolare quelli di chi ha partecipato ai reality, sottolineando che per anni altri nomi, più validi, non sono stati selezionati. Vedendo il numero crescente di critiche il conduttore ha preso una decisione che non aveva mai preso prima: ha bloccato la possibilità di commentare gli ultimi due post andando così a oscurare anche tutti quelli che erano già stati scritti.

Questa decisione ovviamente mira solo ad arginare il flusso negativo di questi giorni: il cast è stato scelto e già comunicato, quindi non resta altro se non vedere come andranno gli ascolti della nuova edizione per capire quanto il malcontento per questi vip sia forte.