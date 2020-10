Carlo Conti positivo al coronavirus

Carlo Conti è positivo al coronavirus. È il conduttore ad annunciarlo su Instagram: "Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico". Una doccia gelata per il presentatore fiorentino, che ha davanti ancora altre tre puntate di 'Tale e Quale Show', in onda il venerdì sera su Rai1. A quanto si apprende, Conti condurrà il programma direttamente da casa e attualmente non ci sarebbero problemi per tutto il gruppo di lavoro.

I messaggi di affetto sui social

Tanti i messaggi di affetto che Carlo Conti sta ricevendo sui social, da parte del pubblico e di colleghi e amici. "Stai tranquillo Comparuzzu mio! Lo farai nero sto coso inutile! Sei invincibile. TVB. Un abbraccione grande" scrive Sergio Friscia. Parole di affetto e incoraggiamento anche da parte di Andrea Delogu, Giulio Golia, Cristiano Malgioglio, Baby K, Giovanni Vernia.