Carlo Conti peggiora: "Ora ci sono i sintomi del coronavirus, è una brutta bestia"

Peggiorano le condizioni di Carlo Conti. Il conduttore, che mercoledì scorso ha scoperto di essere positivo al coronavirus - ma asintomatico - ha iniziato ad avere sintomi. A farlo sapere è ancora una volta lui su Instagram, dove ha condiviso un biglietto che la moglie Francesca e il figlio Matteo gli hanno scritto per incoraggiarlo in questi giorni difficili.

Carlo Conti ha i sintomi del coronavirus: "Una brutta bestia"

Così come la scorsa settimana aveva voluto comunicare personalmente di aver contratto il virus, anche stavolta Conti non lascia ad altri gli aggiornamenti sulle sue condizioni: "Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!) - ha scritto - Questo covid è una brutta besta. Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente".

A rischio la conduzione della prossima puntata di 'Tale e Quale Show'

Il presentatore venerdì è riuscito a condurre 'Tale e Quale Show' dalla sua casa di Firenze, dove si trova in isolamento da quasi una settimana, ed era apparso in buonissime condizioni. "Non vengo a fare l'eroe o l'avventato, non serve. Posso fare lo smart working anche io", ha detto più di una volta in diretta, ma la conduzione della prossima puntata a questo punto non è certa. Potrebbe prendere il suo posto, qualora non fosse nelle condizioni, l'amico Giorgio Panariello (anche se ricopre il ruolo di giudice). Mancano ancora due appuntamenti alla fine del programma di Rai1 e si naviga a vista.