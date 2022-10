Tale e Quale, Carlo Conti parla del blackface: "Spero che nessun bianco si offenda per il whiteface"

Nella puntata di ieri sera di Tale e Quale Show si è tornati a parlare di Blackface. Ieri i concorrenti si sono trasformati nel rapper Clementino, in Zucchero, Stanlio e Olio, Lady Gaga e anche in Gaia. La giovane cantante uscita dalla scuola di Amici, e che ha partecipato a Sanremo nel 2021, è stata interpretata da Samira Lui - modella e volto televisivo (ha lavorato anche all'Eredità) -, la brava e bellissima concorrente è di colore e per esibirsi cantando "Chega" la truccatrice le ha dovuto dipingere viso, collo, mani e piedi per schiarirle la pelle, visto che Gaia è bianca.

La stessa concorrente nella clip pre esibizione aveva scherzato sulla cosa: "La cosa che mi spaventa è che dovrò essere bianca, povera la truccatrice". Ma il conduttore, Carlo Conti, alla fine della sua esibizione ha voluto fare un discorso sul Blackface. Negli scorsi anni sono sorte non poche polemiche intorno ai volti colorati dei concorrenti che si esibivano imitando grandi interpreti di colore, dopo le ultime polemiche iil programma ha abolito questa pratica e non ci sono più stati volti colorati di nero. Nel 2020 Conti per la prima volta parlò della questione: "Qui a Tale e Quale facciamo tutti i grandi artisti a noi non interessa il loro colore della pelle o la loro religione. Per noi sono celebrazioni di grandi artisti".

Ieri sera però ha voluto lanciare una provocazione, che non è caduta nel vuoto, anzi. "Voglio dire una cosa importante – ha dichiarato Conti dopo che i giudici avevano espresso i loro pareri sull'esibizione di Samira – Noi da qualche anno non possiamo più fare i cantanti di colore, tanto è vero che Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di altri colori; perché c’è questa sensazione, questa sensibilità del blackface.” Così ha lanciato la stoccata finale: “Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si offenda per il whiteface".