Tale e Quale, Carlo Conti chiama dall'ospedale: "È stata una settimana particolare"

Tale e Quale Show va avanti anche senza il suo capitano. Carlo Conti, che la scorsa settimana aveva presentato la puntata in collegamento da casa - dove fino a qualche giorno fa si trovava in isolamento a causa del coronavirus - questa volta ha dovuto rinunciare. Il conduttore è ricoverato al Careggi di Firenze dopo il sopraggiungere dei sintomi, ma dal'ospedale ha voluto comunque essere presente in qualche modo.

La telefonata di Carlo Conti

Al suo posto si sono passati il testimone i tre giudici, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, mentre Gabriele Cirilli si è occupato di accogliere i concorrenti nell'ascensore. A inizio puntata la telefonata del padrone di casa: "Vi voglio salutare e ringraziare. È stata una settimana particolare e non riesco a essere lì con voi, né a farlo da casa come l'altra volta. Siete partiti fortissimo e vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche Enrico (Brignano, quarto giudice della serata, ndr), che si è aggiunto alla nostra meravigliosa squadra e Gabriele Cirilli, che farà perfettamente gli ascensori". Conti ha la voce affaticata, ma ha continuato, omaggiando Gigi Proietti, che in passato è stato uno dei giudici del programma: "Vi guardo da Rai Play. Volevo mandare poi il mio ricordo personalissimo a Gigi Proietti, che è stato a lungo su quel banco. Spero di stare bene, di passare una buona settimana. Divertitevi questa sera, divertitemi e la prossima settimana spero di poter stare tutti insieme e abbracciarci presto".

La prossima puntata, in onda venerdì 13 novembre, sarà l'ultima di questa edizione. Se Carlo Conti nei prossimi giorni si negativizzerà e tornerà in forma, potrebbe tornare al timone del suo Tale e Quale Show.