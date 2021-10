Deborah Johnson imita Dori Ghezzi, Carlo Conti: "Speriamo non abbiano da ridire sul whiteface"

Durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show, la cantante Deborah Johnson si è esibita nei panni di Dori Ghezzi, duettando virtualmente con il padre Wess per cantare il brano 'Un corpo e un’anima'. Un’esibizione carica di emozione. Wess, al secolo Wesley Johnson, è morto improvvisamente nel 2009 a soli 60 anni, in seguito a una crisi asmatica in ospedale. "Lui c'è sempre - ha ricordato Deborah Johnson - Se n'è andato all'improvviso. Era negli Stati Uniti per un concerto a New York e io non l'ho più visto. Quando vedo le sue immagini mi fa un certo effetto, quando sento la sua voce… mi manca tanto".

La sua esibizione ha convinto i giudici tranne Cristiano Malgioglio ("Con Dori Ghezzi non c'entri assolutamente nulla, perché la tua voce è molto possente mentre la sua è più squillante"), ma tutti sono stati concordi nel definirla emozionante e la stessa Johnson è apparsa visibilmente commossa. Al termine dei giudizi, è arrivato anche il commento del conduttore Carlo Conti. Per imitare Dori Ghezzi, Deborah Johnson, cantante italiana di origini afroamericane, è stata truccata in modo tale da schiarire la pelle, con parrucca bionda e lenti a contatto azzurre. Conti ha commentato: "Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire di questo whiteface".

Le polemiche sul blackface e Tale e Quale Show

Un riferimento alquanto seccato proprio alle polemiche che avevano visto lo stesso Conti e il suo programma più volte attaccato per l'uso reiterato del blackface: una pratica considerata razzista e molto discussa, che consiste nel dipingersi la faccia per interpretare o imitare persone nere, e che è storicamente legata a stereotipi razzisti e connessa con lo schiavismo e il colonialismo. Tale pratica è stata da quest'anno abolita in Rai proprio a causa delle polemiche. Conti, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma, aveva spiegato: "C'era la volontà e l'indicazione di non fare più i cantanti di colore. A me sembrava una grande ingiustizia, un grande modo per ghettizzare invece un genere musicale e tanti artisti. Allora la lampadina si è accesa. Non possiamo prendere una persona bianca che deve interpretare una di colore? Allora prendiamo una cantante bravissima di colore e lei, Deborah, interpreterà tutti i cantanti e le cantanti di colore".

Su Twitter, dopo l'esibizione di Deborah Johnson e le parole di Carlo Conti, diversi utenti hanno commentato criticamente quanto accaduto, soprattutto per la battuta del conduttore. "Io non ho parole, lui non ha proprio capito nulla sulla questione del blackface", ha scritto un utente, mentre un altro ha fatto notare di averlo trovato "di cattivo gusto".