Re Carlo, l'espressione furiosa durante la proclamazione è virale

Oggi Carlo III ha fatto la storia, è stato proclamato re dopo la morte della madre. Succedere a Elisabetta II non è semplice, è stata una regina molto amata, che ha regnato per 70 anni. Un momento solenne che è stato mostrato in tv per la prima volta nella storia, una cerimonia che è stata seguita in tutto il mondo e che ha visto il re parlare per la seconda volta in via ufficiale dopo la morte della regina. A catturare l'attenzione di molti spettatori però non è stata l'ufficialità della cosa, ma l'espressione che re Carlo fa poco prima di firmare la seconda copia Proclamazione.

Il monarca ha rivolto un'espressione abbastanza eloquente, e anche un po' arrabbiata, ad uno degli aiutanti che doveva liberare la scrivania dove stava firmando gli importanti documenti. Chi ha poi commentato la scena sui social ha definito la scrivania troppo piccola per quegli enormi fogli e per la cancelleria, infatti si sono domandati perché non avessero pensato ad un tavolo più grande. Ovviamente il momento è già stato trasformato in numerosi meme e su Twitter sono numerosi i commenti dedicati a quella faccia.

UK



Moment King Charles furiously motions for aide to move ink pot as he signs proclamation (before eagle-eyed viewers spot him 'stealing' the pen)

King Charles III has signed the Royal Proclamation and officially named new King

The pen he signed proclamation with was a gift from pic.twitter.com/Lmapu2xIyd September 10, 2022