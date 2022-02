Carlo Lucarelli torna con 'In compagnia del lupo': tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione

Arriva la nuova stagione di In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe, la serie di Carlo Lucarelli che racconta e svela i segreti nascosti nei racconti del “C’era una volta”. L’appuntamento con i primi due episodi è oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe: anticipazioni

“C’è un motivo per cui continuiamo a raccontarci le favole, anche a distanza di secoli. Anzi, ce ne sono tanti” sostiene Carlo Lucarelli, che ci condurrà nuovamente alla scoperta dei segreti più reconditi delle fiabe che ci raccontiamo da sempre e sempre in maniera nuova. Dopo la prima stagione, dove Lucarelli ha sviscerato i personaggi di Cappuccetto Rosso, Peter Pan, Hansel e Gretel e tanti altri, la nuova stagione si dedicherà ai lati oscuri di diverse nuove fiabe, immerse in un’atmosfera magica quanto inquietante, spesso sorprendente per quanto vicina alla realtà. La puntata che inaugurerà questa seconda stagione presenterà la figura della Bella Addormentata, tratta dalla storia di Karolina Olsson, bambina svedese che il 22 febbraio 1876 iniziò un sonno durato 32 anni, senza mai cadere in coma. Il risveglio fu brusco e spaventoso, ben lontano dal bacio d’amore del principe Disney. Seguirà un episodio dedicato alle streghe: donne misteriose, solitarie, cattive e brutte che hanno occupato gran parte delle fiabe che conosciamo, ma che sono state – a livello storico – utilizzate per spiegare tutto ciò che era ritenuto strano o incredibile, dando origine a una vera e propria caccia a donne innocenti.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 22 febbraio)

I primi due episodi della nuova stagione di In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe vanno in onda stasera in prima tv assoluta dalle 21:15. Inoltre, la serie sarà ancora una volta accompagnata da una serie di podcast realizzati con Carlo Lucarelli, sul sito di Sky Arte e sulle principali piattaforme di streaming.