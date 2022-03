La vera storia del Pifferaio Magico raccontato da Carlo Lucarelli

Carlo Lucarelli riprende il viaggio all’interno del “cuore nero delle fiabe” e in prima tv, nel settimo episodio di "In compagnia del lupo", scoprirà l’inquietante legame tra fiaba e realtà del Pifferaio Magico. La nuova puntata è oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

Il Pifferaio Magico, mistero senza fine: anticipazioni nuovo episodio

Nel corso dei vari episodi di In Compagnia del Lupo, con Carlo Lucarelli abbiamo scoperto che spesso dietro alle fiabe per bambini si nascondono eventi drammatici, veri e propri fatti di cronaca antichissimi diventati quasi leggenda. È il caso anche del Pifferaio magico che, nella celebre fiaba dei fratelli Grimm, libera la città di Hamelin dai ratti, ma poi rapisce tutti i bambini perché non viene pagato.

Sembra però che la sparizione di 130 bambini sul finire del 1200 sia avvenuta realmente. Alcuni documenti del XIV e del XVII secolo conservati ad Hamelin parlano di una vetrata in una chiesa cittadina – poi andata distrutta – in cui era raffigurato un uomo che suonava il piffero e dietro di lui una lunga fila di bambini che lo seguivano. E ancora, affissa al muro di una casa della c'è oggi una scritta risalente al ‘600 su cui si legge: «Anno 1284, nel giorno di San Giovanni e Paolo, il 26 giugno, un pifferaio con abiti variopinti adescò 130 bambini nati ad Hamelin che furono persi al calvario del Koppen». Nessuno ha mai identificato questo pifferaio, e soprattutto nessuno ha mai capito perché abbia rapito tutti questi bambini.

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe: ospite Simona Vinci

In occasione di questo settimo e penultimo episodio sarà ospite l’esperta scrittrice Simona Vinci, Premio Rapallo 2021 per Mai più sola nel bosco, Dentro le fiabe dei fratelli Grimm.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 29 marzo)

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe va in onda stasera in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).