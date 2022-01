Dopo C'è Posta per te: cosa è successo tra Carmen e il padre Luigi

Tra le storie di C'è Posta per te andate in onda ieri sera, quella della 19enne Carmen che cerca di riconquistare l'amore del padre è quella che ha fatto più discutere. Luigi, il papà, era molto freddo, distaccato e ha più volte addossato la colpa del loro allontanamento, tre anni, solo alla figlia e alla sorella. L'uomo sarebbe arrivato a chiedere alle figlie (nate dal primo matrimonio) di cambiare cognome.

Carmen in lacrime ha spiegato al papà che gli manca, che vorrebbe che si parlassero, si vedessero, ma solo l'intervento di Maria De Filippi ha fatto sì che l'uomo aprisse la busta, Nunzia, l'attuale compagna e madre del terzo figlio dell'uomo, ha sì incoraggiato l'uomo ma non con molta convinzione. Carmen era accompagnata dal fidanzato, nessun altro sapeva che aveva scritto a C'è Posta per te, ma neanche ciò ha scalfito la corazza di Luigi: il loro abbraccio è stato freddo e imbarazzante.

Perché Nunzia è stata invitata? Questa è la domanda che in molti si sono fatti, e anche Nunzia si è posta, la risposta è semplice: per non mancare di rispetto al padre e perché, secondo Carmen, la donna ha una parte della colpa. Sui social sono stati molti a dare ragione a Carmen...

Carmen, Luigi e Nunzia: cosa è successo dopo

Sui social, Instagram e Twitter, la storia è stata molto commentata e la ricerca di cosa sia successo dopo la loro partecipazione al programma ha spinto i più curiosi a cercare i profili di Carmen, Nunzia e Luigi. A svelare cosa potrebbe essere successo è stato il Vicolo delle News che scrive: "Una nostra talpina, che è delle parti di Carmen, ci ha riferito che dopo il programma i due si sono sentiti per un po’ ma poi hanno di nuovo interrotto i rapporti ed oggi non si vedono più".

Un finale preannunciato, Luigi non era convinto aveva detto frasi brutte come "Loro mi mettono ansia", "Sono uguali alla madre" e come ha anche sottolineato Nunzia, che lo ricordiamo vive con Luigi e ha un altro figlio nato da un precedente matrimonio, "non devono parlare di soldi". Carmen, come spesso accade ai figli di divorziati, si è trovata al centro della battaglia per gli alimenti, tanto che la madre della 19enne avrebbe fatto causa al padre delle sue figlie per mancati alimenti. Una storia senza un lieto fine, almeno per adesso.

