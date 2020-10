Carolyn Smith, il retroscena su Ballando: “In passato uno dei genitori dei ballerini professionisti mi aggredì”

A poche ore dalla diretta di una nuova puntata di Ballando con le stelle, un’intervista sul Fatto Quotidiano ripercorre la storia di Carolyn Smith, ballerina e storica presidentessa di giuria del dance show condotto da Milly Carlucci sin dalla sua prima edizione.

Tanta l’esperienza maturata sul campo dall'insegnante di danza che ha tutti gli strumenti per considerare “abbastanza alto” il livello del cast di questa edizione: “Ci sono almeno sei coppie che vanno molto bene e possono aspirare a raggiungere buoni risultati. All’inizio molti spaccano, poi dopo cinque o sei puntate si sgonfiano o rimangono allo stesso livello. Paolo Conticini ad esempio è partito molto bene e spero regga”, ha confidato Smith che nella sua lunga carriera di giudice ha anche avuto a che fare con diverse esperienze, compreso qualche insulto nel dietro le quinte dello show di Rai Uno che oggi ricorda con un sorriso.

“Sono giudice professionista dal 1982, me ne hanno dette di tutti i colori”, ha ammesso Carolyn: “A Ballando con le Stelle i vip non si sono mai azzardati, ma uno dei genitori dei ballerini professionisti, di cui non farò il nome, mi aggredì: ‘Non capisci nulla’. Rido ancora oggi”.

Carolyn Smith sul cast di Ballando

Quanto ai concorrenti in gara in questa edizione, Carolyn Smith è rimasta stupita dal pugile Daniele Scardina (“Non è facile muovere quella massa muscolare ma ha molto ritmo e Anastasia Kuzmina lo sta guidando bene. È duro fuori e morbido dentro”, ha detto di lui), trovandosi invece spiazzata da Costantino della Gherardesca (“Non lo conoscevo bene, mi sembrava molto british e invece si è presentato in costume da granchio. Mi auguro che raddrizzi il tiro, ma temo di no”. Quanto al gossip su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: “Non me ne frega molto a dire il vero (ride). Ma l’avvicinamento nel ballo è normale, bisogna dare l’anima per far scattare l’alchimia di coppia”, ha affermato: “Per altro Raimondo lo conosco da quando aveva dieci anni: è uno passionale che baci e abbraccia tutti. Ma non so molto su di loro: non seguo ciò che accade in settimana perché mi gusto le sorprese in diretta, senza condizionamenti”.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore

Carolyn Smith ha affrontato anche il tema del tumore contro cui combatte con tenacia da anni: “In Gran Bretagna è normale parlare di tumore. All’inizio mi dicevano: ‘Non farlo’. Se nominavo la parola cancro, scappavano a dieci metri di distanza, poi una sera da Bruno Vespa chiamai il tumore “intruso” ed è scattato qualcosa. Noi malati siamo tanti: più se ne parla, meno la gente avrà paura e farà più prevenzione”. Come sta Carolyn Smith oggi? “I medici sono contenti perché dopo l’operazione dello scorso ottobre il tumore non c’è più. Ma è stato talmente aggressivo che se smetto la chemio rischia di tornare”, ha spiegato, “Così ogni tre settimane faccio una chemioterapia biologica e andrò avanti così fino a fine anno”.