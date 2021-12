Carolyn Smith sbotta a Selvaggia in diretta: "Ho 50 anni di carriera, non accetto le tue critiche"

L'ultima delle liti immaginabili era quella tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, visto che fino ad oggi le due hanno condiviso pacificamente lo scranno di giurate a Ballando con le Stelle, e visto che la coerografa si è sempre mostrata restia rispetto a qualsiasi polemica. Almeno fino ad oggi, quando non ha apprezzato una critica arrivata dalla giornalista.

Oggetto del contendere, l'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Una performance che è stata giudicata "geniale" da Carolyn, ballerina, coreografa appunto nonché Presidente della giuria del varietà di Rai Uno. Peccato però che il giudizio non è stato apprezzato da Selvaggia, seduta al suo fianco: "Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il concetto di genialità", è sbottata.

Carolyn non ha però accettato di essere messa in discussione, in virtù della sua altisonante carriera. "Ognuno ha il suo modo di pensare, ma non criticare quello che dico io perché questa è la mia opinione", ha replicato, "Ho 56 anni di ballo alle spalle. Qui qualcuno non sa cosa significa ballare. Io mi tengo la mia opinione e tu ti tieni la tua". Ma Selvaggia ha risposto a tono: "Io posso andare contro la tua opinione, sono qui da sei anni, non possiamo dire che sono un soprammobile, altrimenti mi limiterei a dire che hanno bei vestiti". "Io invece faccio danza da 56 anni", la controreplica.

Interviene Milly Carlucci

E' stato a questo punto che la Smith ha cercato l'intervento di Milly Carlucci, conduttrice del varietà di Rai Uno: "Milly, gentilmente... Io non dico mai niente. Cerco di non contraddire gli altri. Ma io penso che è geniale perché so che cosa significa farlo". Milly ha sottolineato ancora una volta i ruoli distinti delle due giurate: Carolyn è lì per giudicare con perizia tecnica l'esibizione, Selvaggia invece in quanto esperta di Spettacolo.

Anche Andrea Iannone replica a Selvaggia

Ad intervenire è stato poi Iannone stesso: "Io non me la prendo", ha detto di Selvaggia, per poi cercare di smorzare la tensione invitandola ad uscire a cena. Va precisato che le due, nel corso della puntata, non si sono riappacificate, anzi.

