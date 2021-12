Carolyn Smith e Selvaggia, è di nuovo scontro: putiferio dopo le parole su Lamberto Sposini

Le tensioni tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sembrano ormai incontenibili. Dopo anni di pacifica convivenza dietro al bancone di Ballando con le Stelle, adesso la coreografa sembra mal sopportare la presenza della giornalista tra i giurati del varietà di Rai Uno. La prima, clamorosa, lite è arrivata due sabati fa in occasione di una puntata (a non piacere a Carolyn erano state le critiche di Selvaggia ai suoi giudizi), l'ultimo caso invece è un "botta e risposta" avvenuto tra le due via social. O meglio: Carolyn a pubblicato una foto equivoca e Selvaggia l'ha forse equivocata facendo le sue contestazioni. Ma vediamo nello specifico che cosa è accaduto.

Nei giorni scorsi Carolyn, storica presidente di giuria di Ballando, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra accanto a Lamberto Sposini, ex giurato a sua volta e purtroppo colpito da ictus dieci anni fa. Una dedica piena di stima ed affetto che si potrebbe tingere di ulteriori significati se si pensa che Lamberto siedeva proprio al posto di Selvaggia e se si pensa che arriva proprio nei giorni successivi alla lite. "Con grande sorpresa ho trovato questo stupendo foto di un uomo che mi ha insegnato tanto nella vita. Lo sguardo dice tutto. Ti voglio bene, scrive Carolyn".

Immediata la replica di Selvaggia, che c'ha voluto vedere una frecciata contro di lei e ha replicato sempre via social. "Cioè ma il senso di lanciare ancora frecciate? Ma che le avrò fatto mai? Ma che cosa sproporzionata e inutilmente cattiva. Bah".

Il precedente: la lite a Ballando

Che cosa avrà fatto di male, precisamente, non è dato sapere. Di certo c'è lo scontro avvenuto ormai una decina di giorni fa in diretta televisiva tra le due donne. Oggetto del contendere, l'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Una performance che è stata giudicata "geniale" da Carolyn, ballerina, coreografa appunto nonché Presidente della giuria del varietà di Rai Uno. Peccato però che il giudizio non è stato apprezzato da Selvaggia, seduta al suo fianco: "Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il concetto di genialità", è sbottata. Critiche non accettate da Carolyn che ha tirato in ballo la sua carriera cinquantennale nel mondo della danza. Da allora lei due non si sono più riappacificate.