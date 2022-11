"Tu neanche sai cosa sia l'educazione". Tensioni sempre più forti tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Una nuova lite tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le stelle. E, sebbene l'oggetto del contendere, questa volta, sia stata una esibizione di Luisella Costamagna, è apparso piuttosto chiaro quanto tra le due non scorra buon sangue da un po' di tempo, a prescindere dal dettaglio della performance.

Entrando nei particolari di quanto accaduto ieri sera, Smith e Lucarelli hanno spiegato di avere opinioni diverse rispetto al talento della allieva ballerina del varietà di Rai Uno, che sono chiamate a giudicare in qualità di giurate. Quando però a prendere la parola è stata Carolyn, è accaduto il "patatrac", poiché la coreografa si è infastidita nell'essere interrotta. "Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me", ha detto a Selvaggia. "Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi", la replica di Lucarelli, che ha lasciato così intendere rancori più profondi della singola puntata. "Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007", ha risposto ancora Carolyn, forte della sua esperienza professionale come ballerina e coreografa. A portare pace è stata come sempre la conduttrice Milly Carlucci.

Come nascono le tensioni tra Selvaggia e Carolyn

Alla fine della fiera, Costamagna si è piazzata in seconda posizione nella classifica, ovvero un posizionamento piuttosto alto. Ciò che però non sembra essersi risolto è l'antipatia tra Selvaggia e Carolyn. Qualcosa che è emerso già nella scorsa puntata, quando Lorenzo Biagiarelli - concorrente del programma e al contempo fidanzato di Selvaggia Lucarelli - è stato bruscamente ripreso da Smith mentre si stava lamentando della forte attenzione alla sua vita sentimentale a discapito del suo talento di ballerino. "Sono dieci minuti che avete rotto le scatole. Non mi frega chi è la tua fidanzata", lo ha redarguito Smith. Già un anno fa, inoltre, tra Selvaggia e Carolyn c'era stata una forte lite in occasione di una vecchia esibizione di Andrea Iannone. Solo la prima di una lunga serie?