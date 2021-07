Raffaella, l'immortale: Carramba è un successo di ascolti anche 25 anni dopo

Un omaggio doveroso che ha raccolto il meritato successo di pubblico. Circa 2.581.000 telespettatori (share 13,79%), per la replica della prima puntata di Carramba che sorpresa, tornata in onda ieri sera su Rai Uno in omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa all'età di 78 anni a seguito di una malattia. Gradito ritorno in tv che, com'è naturale che sia, si è visto ovviamente superato nella sfida degli ascolti da Temptation Island, primo in classifica con 3.526.000 telespettatori (23,02%), ma i numeri restano notevoli per uno show del 1995. Altrettanto apprezzata la puntata speciale di Techetechetè dedicata all'icona della tv italiana ed internazionale, con 4.5 milioni di spettatori (22.3% di share).

Da notare che, intanto, Temptation Island supera se stesso in termini di ascolti. Il docu-reality di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi si è confermato programma più seguito della serata con picchi del 32.5% di share e 4.193.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 41% di share sul target 25-34 anni.

