Casa a prima vista, da stasera su Real Time: le anticipazioni

A partire da oggi, lunedì 8 maggio 2023, l'access prime time si Real Time è una questione di "Casa a prima vista": adattamento di un format francese di successo, il programma vede sfidarsi agenti immobiliari desiderosi di accontentare i clienti, ma anche di portarsi a casa una vittoria in denaro. Scopriamo qualcosa in più di ciò che vedremo.

Casa a prima vista: le anticipazioni

"Casa a prima vista" è un programma basato sul format francese - nato nel 2015 - "Chasseur D'Appart" (il titolo internazionale è "Flat Hunters"): un successo che ha convinto diverse nazioni a farne una versione nazionale. Tocca adesso all'Italia, grazie a una produzione realizzata da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda da lunedì 8 maggio 2023 nell'access prime time di Real Time.

I protagonisti della trasmissione sono professionisti del settore immobiliare. In ognuno degli episodi i clienti (famiglie, coppie con o senza figli) spiegano la loro idea di casa che vorrebbero acquistare. Tre agenti studiano per bene le richieste e, dopo accurate ricerche, presentano la propria proposta ai clienti. Mentre ciascuno dei professionisti è impegnato nel tour, gli altri due commentano da un van le azioni del rivale. L'acquirente deve poi fare la sua scelta: l'agente immobiliare vincitore si porta a casa una somma di denaro.

La prima serie di "Casa a prima vista" prevede la messa in onda di 40 episodi di circa 60 minuti ciascuno. La prima parte di stagione è ambientata a Milano e altre zone lombarde (dal Lago Maggiore a Bergamo), dove si sfidano Gianluca, Ida e Mariana. Successivamente l'azione si svolge a Roma e dintorni (si va da Ostia a Fregene), dove gli agenti in gara sono lasco, Corrado e Nadia.



"Case a prima vista" è un format che vuole essere divertente e interessante, attraverso competizioni serrate e talvolta sorprendenti, ma anche con un tasso di istruzione, capace di informare sulle tendenze più in voga del mercato immobiliare di casa nostra.

Dove vedere “Casa a prima vista” (dall'8 maggio 2023)

“Casa a prima vista” va in onda, a partire dall'8 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 20.20 su Real Time (canale 31). Gli episodi del programma sono inoltre visibili on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.